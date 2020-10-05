Последствия обстрела Азербайджаном Степанакерта: фото разрушений

Азербайджан утром в воскресенье, 4 октября, обстрелял Степанакерт – "столицу" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".

Реклама

Фото жутких разрушений опубликовало агентство Reuters.

На снимках видны многочисленный руины, выбитые окна и вещи домашнего обихода, валяющиеся на улицах.

Как мы сообщали, армянские военные заявили об использовании азербайджанцами при обстреле Степанакерта оружия, запрещенного международными конвенциями, при этом не уточнив, какого именно.

Реклама

Напомним, 4 октября Армения обстреляла второй по величине город Азербайджана – Гянджи – снаряды попали в жилые дома местных жителей, в результате чего пострадало множество людей.

Кроме того, в воскресенье Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в ракетном обстреле двух своих городов – Тертера и Горадиза.

Армения и Азербайджан в ходе обострения конфликта из-за Нагорного Карабаха с 27 сентября обмениваются артиллерийскими ударами и подсчитывают потери друг друга – в живой силе, авиации и артиллерии. Также постоянно сообщается о погибших и раненых мирных жителях.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама