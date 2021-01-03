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Последствия войны в Нагорном Карабахе: Армения подтвердила смерть более 3000 человек

3 января, 03:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пока идентифицировано только 426 тел

Армении по состоянию на 1 января 2021 года провела судебно-медицинскую экспертизу в отношении 3330 тел погибших в ходе войны в Нагорном Карабахе.

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Об этом сообщила представитель Минздрава Алина Никогосян, передает Armenia Today.

Никогосян уточнила, что на сегодняшний день 871 образец находится на этапе исследования.

"В результате судебно-генетического исследования идентифицировано 436 тел. За последние 10 дней идентифицированы 66 тел", – отметила она.

Представитель Минздрава также рассказала, что министерство еще в 2018 году приобрело соответствующий международным стандартам генетический анализатор Applied Biosystem, а ранее такие исследования проводились за рубежом.

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Еще одна линия для исследований по судебно-генетической идентификации будет запущена в ближайшее время, что должно ускорить процесс опознания тел.

Напомним, в результате боевых действий в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, которые завершились 10 ноября, погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Мы также сообщали, что в ходе своих новогодних обращений азербайджанский президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян высказались о конфликте в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, Арцах переживает крайне тяжелые дни.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Армения война нагорный карабах погибшие идентификация
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