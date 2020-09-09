Послы ЕС пришли защитить Алексиевич от ареста в Минске

Ряд европейских дипломатов в Минске пришли домой к нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич. Она осталась единственным членом Координационного совета оппозиции, который сегодня находится на свободе в Беларуси. Шесть человек из семи либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. О визите представителей посольств сообщила в Twitter министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

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"Преследование, аресты и насильственное выдворение оппозиции в Беларуси является серьезным нарушением права на мирный протест белорусским режимом. Счастлива поделиться этим фото, только что снятым в Минске – Светлана Алексиевич рядом с европейскими дипломатами, среди которых и дипломат Швеции", - написала Анн Линде.

Тем временем заместитель посла Литвы в Беларуси Аста Андрияускене сообщила The Insider, что дипломаты ЕС прибыли сразу же как только Алексиевич заявила, что к ней пытаются попасть неизвестные.

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"Мы с послом Литвы Андрюсом Пулокасом приехали сразу, как только Алексиевич сделала свое заявление, что она осталась последняя из президиума Координционнного совета и что ей стучат в дверь неизвестные... Когда мы приехали, здесь уже было много журналистов, много людей и пара микроавтобусов. Мы позвали других послов ЕС, и приехали послы Германии, Польши, Швеции, Словакии, Чехии. Сейчас думаем, что делать дальше. Это 7-й этаж. Силовики пытались зайти в подъезд, но их не пустили. Непосредственно под дверью никого нет", – сказала она.

По ее словам, Светлана Алексиевич очень конкретно дала понять, что она не хочет уезжать из страны, что хочет остаться с людьми в Беларуси, хотя у нее много возможностей уехать.

Ранее стало известно, что похищенная Мария Колесникова, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, проходит в качестве подозреваемой в уголовном деле о публичных призывах к захвату власти.

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