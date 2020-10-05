Посол Азербайджана: Россия поставляет оружие в Армению

Россия призывает к миру Азербайджан и Армению, но при этом вооружает одну из сторон конфликта

Война в Нагорном Карабахе не прекращается. И Россия, вместо того, чтобы помочь в урегулировании конфликта, помогает Армении вооружением. В Баку недовольны миротворческой деятельностью Москвы.

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Об этом заявила на брифинге в Киеве посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова, передает УНИАН.

Она напомнила, что Россия является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, однако в Баку заявили, что "не довольны ее деятельностью".

"Что касается возможности России повлиять на ситуацию, мы видим достаточно сдержанную позицию российской стороны. Россия ограничивается призывами к миру, правда мы видим, что российское вооружение продолжает идти полным потоком через территории Средней Азии, через Иран, поставляется по-прежнему на территорию Армении", – заявила Ахундова.

Как сообщали новости "Сегодня", Ереван и Баку никак не могут прийти к мирному решению конфликта, на границе между странами продолжают гибнуть и военные, и мирные жители. На днях Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе, а в Москве назвали условие для этого.

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Пока в Нагорном Карабахе разворачиваются настоящие боевые действия между Азербайджаном и Арменией, Москва настойчиво призывает стороны сесть за стол переговоров. Но не исключено, что садиться за него придется Кремлю – и не в удобной ипостаси "посредника", а в качестве полноценной стороны. И не факт, что на этот раз Москва выйдет победителем. Читайте в нашем материале, какой интерес у России, Турции и других стран в Нагорном Карабахе.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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