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Посол Великобритании в Украине назвала изнасилование "частью российского арсенала"

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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3 апреля, 17:32
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Мелинда Симмонс заявила, что неизвестна вся степень его использования в стране
Посол заявила, что изнасилование - это оружие войны
Посол заявила, что изнасилование - это оружие войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что российские оккупанты сделали изнасилование своим "оружием войны".

Об этом она написала у себя в Twitter.

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"Оружие войны"

Среди прочего она напомнила, что изнасилование – это военное преступление.

"Изнасилование – это оружие войны. Хотя мы еще не знаем всей степени его использования в Украине, уже ясно, что оно было частью арсенала России. Женщин насилуют на глазах у их детей, девочек на глазах у их семей – как преднамеренный акт порабощения. Изнасилование – военное преступление", – заявила посол.

Напомним, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что ошеломлена зверствами российских оккупантов в Буче и других украинских городах. По ее словам, виновные будут привлечены к ответственности.

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