Посол Великобритании в Украине назвала изнасилование "частью российского арсенала"

Мелинда Симмонс заявила, что неизвестна вся степень его использования в стране

Посол заявила, что изнасилование - это оружие войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что российские оккупанты сделали изнасилование своим "оружием войны".

Об этом она написала у себя в Twitter.

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"Оружие войны"

Среди прочего она напомнила, что изнасилование – это военное преступление.

"Изнасилование – это оружие войны. Хотя мы еще не знаем всей степени его использования в Украине, уже ясно, что оно было частью арсенала России. Женщин насилуют на глазах у их детей, девочек на глазах у их семей – как преднамеренный акт порабощения. Изнасилование – военное преступление", – заявила посол.

Rape is a weapon of war. Though we dont yet know the full extent of its use in #Ukraine its already clear it was part of arsenal. Women raped in front of their kids, girls in front of their families, as a deliberate act of subjugation. Rape is a war crime. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 3, 2022

Напомним, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что ошеломлена зверствами российских оккупантов в Буче и других украинских городах. По ее словам, виновные будут привлечены к ответственности.

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