Посол Великобритании в Украине назвала изнасилование "частью российского арсенала"

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что российские оккупанты сделали изнасилование своим "оружием войны".

Об этом она написала у себя в Twitter.

Среди прочего она напомнила, что изнасилование – это военное преступление.

Rape is a weapon of war. Though we dont yet know the full extent of its use in #Ukraine its already clear it was part of arsenal. Women raped in front of their kids, girls in front of their families, as a deliberate act of subjugation. Rape is a war crime.