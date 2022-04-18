Посольство Испании возвращает свое представительство в Киев

Европейские страны постепенно возвращают свои посольства в столицу Украины

Вскоре дипломаты возобновят работу в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киев через несколько дней вернутся послы Испании. Об этом сказал испанский премьер-министр Педро Санчес.

"Через несколько дней мы собираемся вновь открыть посольство Испании в Киеве в знак поддержки испанским правительством и обществом украинского народа", – сказал он.

Также он отметил, что Испания вместе с Украиной и решительно выступает против Путина.

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По его словам, единство – это главный сдерживающий главу Кремля фактор.

Ситуация с дипломатами