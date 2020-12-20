Посольство в Нигерии сообщило подробности захвата пиратами судна с украинцами

На сухогрузе STEVIA, который шел под флагом Камеруна и был атакован пиратами в Гвинейском заливе(Нигерия), всего было 15 человек, семи из них удалось спрятаться в защитном помещении и остаться на судне.

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Об этом сообщили в посольстве Украины в Нигерии.

Как стало известно ранее, пираты взяли в заложники и увезли в неизвестном направлении 8 членов экипада судна, из них шестеро – украинцы.

Сейчас STEVIA находится в порту нигерийского города Лагос и консул поддерживается связь с украинскими моряками, которые остались на борту судна.

"Дипучреждением во взаимодействии с нигерийскими компетентными органами и представителем компании-судовладельца принимаются соответствующие меры реагирования. С учетом специфики вопроса, детали переговорного процесса не разглашаются", – сообщили в посольстве.

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Также отмечается, что дело находится на особом контроле Министерства иностранных дел Украины и причастных заграничных украинских дипломатических учреждений.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Гвинейском заливе у берегов Нигерии 16 декабря вооруженные пираты напали на албанский сухогруз STEVIA, взяли в заложники восьмерых членов экипажа и скрылись в неизвестном направлении.

Мы также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил с возвращением на родину шестерых украинских моряков, которые находились в плену нигерийских пиратов больше месяца.

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