Пострадали 16 детей и двое взрослых: в Китае неизвестный напал на детский сад

В КНР мужчина с ножом напал на школьников – много детей пострадали

В Китае в городе Бейлиу неизвестный, с ножом бросился на воспитанников детского сада. Пострадали 16 детей и двое взрослых.

Видео: Сегодня

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Видео инцидента опубликовал один из свидетелей. На нем видно окровавленного от порезов малыша. Некоторые из воспитанников почти не двигаются. Нападающего уже схватила полиция, но почему он пошел на такой ужасный поступок, пока неизвестно.

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Ранее сообщалось, что летом 2020 года вооруженный ножом мужчина пришел в школу в поселке Ванфу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны и напал на группу школьников неподалеку от учебного заведения. По данным Global Times, пострадали порядка 40 человек. Среди них – дети, охранник школы и директор.