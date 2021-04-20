Повторно заразиться коронавирусом можно уже через три месяца (видео)

Антитела в крови у переболевших COVID-19 могут исчезнуть всего через несколько месяцев

Коронавирусом можно заразиться повторно уже через три месяца после выздоровления от COVID-19. Все из-за уровня антител, который со временем снижается.

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Согласно еще одному исследованию, мужчины, переболевшие бессимптомно, имеют втрое больше антител, чем женщины.

Возраст, пол, генетика – на показатели больных могут повлиять десятки факторов, но утверждать, что кто-то удерживает первенство, еще рано, говорят украинские ученые.

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К тому же в дальнейшем, даже если антитела "закончились", главную роль в здоровье играет иммунная память.

"При последующих встречах с данным возбудителем клетки памяти начинают активироваться, запускать нужные системы иммунитета и организм человека. Встречая нового возбудителя уже как старого знакомого, и иммунный ответ идет более налаженно, быстро и специализированно", – рассказывает Татьяна Сергеева, доктор медицинских наук.

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Ранее эксперты рассказали, нужно ли делать прививки тем, кто уже переболел COVID-19.

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