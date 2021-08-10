В Гвинее нашли смертельный вирус – похожий на лихорадку Эбола

Ученые ВОЗ выяснили, что этот вирус убил человека за одну неделю. Ищут тех, с кем контактировал заразившийся

В Гвинею отправились эксперты ВОЗ, которые ищут тех, кто мог заразиться редким вирусом / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Всемирная организация здравоохранения и правительство Гвинеи официально подтвердили первый случай смерти от редкого, но очень заразного вируса Марбурга, похожего на вирус лихорадки Эбола. Ученые выяснили, что этот вирус убил человека за одну неделю.

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Об этом сообщает CNN.

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Первого и, как надеются в ВОЗ, пока единственного заболевшего выявили в Гвинее, где только удалось локализовать очередную вспышку вируса Эбола. Вирус выявили у мужчины, который заболел 25 июля и умер 2 августа в деревне близ города Гукеду на стыке границ Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне.

"Гукеду, где был подтвержден Марбург, является тем же регионом, где первоначально были обнаружены случаи вспышки Эболы в Гвинее в 2021 году, а также вспышки в Западной Африке в 2014-2016 годах", – говорится в заявлении ВОЗ.

Что это за вирус

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Болезнь Марбурга впервые была обнаружена в Марбурге (Германия) в 1967 году. Источником инфекции стали ввезенные для опытов из Африки зеленые мартышки. Заболевание вызывает вирус, похожий по своим свойствам на вирус лихорадки Эбола.

Характеристика вируса Марбург:

передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, через выделения организма и физический контакт с больным или поверхностями, к которым он прикасался;

инкубационный период от трех до девяти дней;

ранние симптомы часто неопределённы и обычно включают в себя лихорадку, головную боль и боль в мышцах;

уровень смертности варьировался от 24 до 88%;

вакцины нет.

"Потенциал распространения, которым обладает вирус Марбург, требует остановить его в самом начале", – заявил региональный директор ВОЗ по Африке Мачидисо Моэти.

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Сейчас в регион направлена команда экспертов ВОЗ, которые пытаются обнаружить людей, с которыми контактировал умерший.

Соседство с вирусами

К сожалению, в последние годы мы постоянно сталкиваемся с опасными вирусами. В июле в Китае зафиксировали первую смерть человека от вируса обезьяны В – мужчина болел несколько недель.

А в мае во время открытия 74-й Ассамблеи здравоохранения глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус спрогнозировал появление нового смертельного вируса.