Українська
$ 27,63
33,5
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Позаботился" о природе: Илон Маск одним твитом обрушил курс биткоина

13 мая, 10:44

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

После отказа Tesla принимать Bitcoin в качестве платежного средства, криптовалюта упала на 17%

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Американский предприниматель и изобретатель, миллиардер Илон Маск продолжает играть с курсами криптовалют. Заявлением о том, что биткоин вредит окружающей среде, он обрушил курс Bitcoin на 17%.

Реклама

Он выложил в своем Twitter сообщение, что компания Tesla снова начнет принимать платежи в Bitcoin, как только процесс их добычи "перейдет на более устойчивую энергетику".

"Мы озабочены, что для майнинга и транзакций с биткоином используется все больше органических источников энергии, особенно угля, а это самое плохое топливо из всех с точки зрения выбросов. Криптовалюта – это хорошая идея… но она не может стоить окружающей среде так дорого", – заявил бизнесмен.

При этом Маск добавил, что компания также "изучает другие криптовалюты, которые используют <1% энергии/транзакции биткойна". После этого сообщения упала не только цена Bitcoin, но и стоимость акций Tesla тоже пошла вниз.

Реклама

На заявлении бизнесмена биткоин упал с 57271 долл. за "монету" до 47 720. Однако в четверг, 13 мая, в 10:00 по киевскому времени он оклемался и подрос до 51 294 доллара.

В тренде
Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности (обновлено)
В тренде
При обстреле из сектора Газа погиб израильский военный. Ему был 21 год (фото)
Погибший израильский военный. Фото: twitter.com/IdfRussian
В тренде
Россию ждет концлагерь? После бойни в Казани Дуров испугался за Telegram
Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что под биткоином зашатался трон, а Ethereum может стать главной криптовалютой мира.

Также сообщалось, что ровно месяц назад биткоин поставил рекорд – 64 829 долларов.

Также напомним, что еще в начале 2021 года за "биток" давали чуть больше 13 тысяч долларов:

Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)
Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)Украина
На Землю несется 20-тонная ракета: катастрофа грозит Нью-Йорку и Пекину – что известно
На Землю несется 20-тонная ракета: катастрофа грозит Нью-Йорку и Пекину – что известноСША
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодняЭкономика
Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привести
Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привестиВласть
Кошмар внутри пандемии. В Индии препараты от COVID-19 вызвали вспышку
Кошмар внутри пандемии. В Индии препараты от COVID-19 вызвали вспышку "черного грибка"Другие страны
Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в Турции
Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в ТурцииУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять