"Позаботился" о природе: Илон Маск одним твитом обрушил курс биткоина

Фото: Reuters

Американский предприниматель и изобретатель, миллиардер Илон Маск продолжает играть с курсами криптовалют. Заявлением о том, что биткоин вредит окружающей среде, он обрушил курс Bitcoin на 17%.

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Он выложил в своем Twitter сообщение, что компания Tesla снова начнет принимать платежи в Bitcoin, как только процесс их добычи "перейдет на более устойчивую энергетику".

"Мы озабочены, что для майнинга и транзакций с биткоином используется все больше органических источников энергии, особенно угля, а это самое плохое топливо из всех с точки зрения выбросов. Криптовалюта – это хорошая идея… но она не может стоить окружающей среде так дорого", – заявил бизнесмен.

При этом Маск добавил, что компания также "изучает другие криптовалюты, которые используют <1% энергии/транзакции биткойна". После этого сообщения упала не только цена Bitcoin, но и стоимость акций Tesla тоже пошла вниз.

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На заявлении бизнесмена биткоин упал с 57271 долл. за "монету" до 47 720. Однако в четверг, 13 мая, в 10:00 по киевскому времени он оклемался и подрос до 51 294 доллара.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что под биткоином зашатался трон, а Ethereum может стать главной криптовалютой мира.

Также сообщалось, что ровно месяц назад биткоин поставил рекорд – 64 829 долларов.

Также напомним, что еще в начале 2021 года за "биток" давали чуть больше 13 тысяч долларов:

Видео: Сегодня