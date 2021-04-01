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Познер прилетел на день рождения в Грузию и спровоцировал протесты (видео)

1 апреля, 01:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Грузины не простили россиянину высказываний о принадлежности Абхазии

В центре Тбилиси собралась стихийная акция протеста против приезда российского журналиста Владимира Познера, который прилетел отпраздновать в Грузии свой день рождения. Грузины припомнили ведущему его слова о принадлежности Абхазии.

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Об этом сообщает издание "Сова".

Телеведущие прилетел в Грузию в сопровождении около 40 человек друзей и близких, а у гостинице, где они собрались на ужин собрались местные активисты, которые свистели в свистки и барабанили по железным поверхностям, чтобы создать, по их словам шум и "дискомфорт" Познеру и его гостям.

Участники акции протеста были возмущены словами Познера в одном из интервью о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии, а также другими репликами, которыми ведущий поддерживал российскую оккупацию. Кроме того, они пожаловались, что в отеле проводят праздник несмотря на комендантский час, введенный из-за коронавируса.

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"Любое нормальное государство в похожей ситуации, когда приехал представитель российской системы, который конкретно заявлял, что Абхазия не является и не будет частью Грузии, просто бы не впустило в страну", – заявила присутствующая на митинге лидер оппозиционного движения "Настало время!" Элене Хоштария

Прибывшие на место полицейские, не вмешивались в происходящее, но окружили гостиницу, взяв ее под охрану.

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