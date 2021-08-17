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Обещают не нападать на другие страны. Лидеры "Талибан" дали первую пресс-конференцию

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
17 августа, 20:15
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В Кабуле лидеры движения "Талибан" провели первую пресс-конференцию, на которой обещали ни на кого не нападать и гарантировали права женщинам
Лидеры "Талибан" пока говорят о мире / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Лидеры "Талибан" пока говорят о мире / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Лидеры исламистского движения "Талибан", которое захватило власть в Афганистане 15 августа, дали свою первую пресс-конференцию. Они заверили, что не намерены нападать на другие страны и собираются ликвидировать производство наркотиков.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

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Талибы заявили:

  • Афганистан прекратит производить наркотики;
  • не собирается атаковать другие страны с территории Афганистана;
  • не собирается преследовать тех, кто сотрудничал с США и другими западными странами;
  • дипломатические ведомства всех стран и международных организаций в Афганистане будут в безопасности;
  • обязуются уважать все религиозные верования и духовные ценности;
  • намерены пригласить в новое правительство представителей разных сил.

Права женщин

Официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что в Афганистане "не будет насилия над женщинами", но они должны уважать "основные ценности" движения.

"Не будет никакого насилия в отношении женщин, никакой дискриминации в отношении женщин в рамках исламского права.Наши сестры и матери – как сказано в законах шариата, что является нашей ценностью – являются важной частью общества", – сказал Муджахид. Однако в подробности он не стал вдаваться.

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Пользователи Твиттер отметили что среди журналистов на пресс-конференции не было женщин
Пользователи Твиттер отметили что среди журналистов на пресс-конференции не было женщин

    Женщины не верят в это и, как сообщается в соцсетях, проводят одинокие акции в борьбе за свои права.

    Что на самом деле

    Напомним, когда талибы захватили Кабул в 1996 году, они ввели строгие правила, основанные на законах шариата. Женщинам приходилось носить паранджу, им не разрешалось учиться и работать, им запрещалось выходить на улицу без сопровождения. Телевидение, музыка и неисламские праздники также были под запретом.

    Сейчас 120 украинцев пытаются покинуть Афганистан. Однако, эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украина Олег Николенко.

    Также известно, что талибы взяли под свой контроль одну из баз в Кабуле, где живут украинцы и другие иностранцы, и требуют сдать оружие. Еды и воды людям хватит еще на неделю.

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