Правительство Британии попало в скандал из-за "пикника": что произошло

В саду резиденции главы правительства был устроен пикник на десятки человек, несмотря на то, что в Англии действовал локдаун

Премьер Британии Борис Джонсон. Коллаж "Сегодня"

Премьера Великобритании Бориса Джонсона обвинили в нарушении правил карантина во время первого локдауна. Об этом пишет CNN.

В СМИ обнародовали электронные письма от главного личного секретаря премьер-министра Бориса Джонсона – Мартина Рейнольдса – в котором он приглашал более 100 коллег отдохнуть в саду резиденции главы правительства. На тот момент в Англии действовали строгие карантинные ограничения.

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"После чрезвычайно напряженного периода было бы хорошо использовать прекрасную погоду и выпить немного напитков на социальной дистанции в саду номер 10 в этот вечер. Пожалуйста, присоединяйтесь и берите с собой напитки", – говорилось в письме.

Достоверность обнародованного письма подтвердили два источника, которые в то время работали в британском правительстве.

Чиновники заявили, что в саду часто проводят рабочие встречи и теплое время года, и что тогда было собрание персонала после пресс-конференции.

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Вечеринку тогда посетили около 30-40 человек, на столах были расставлены блюда и вино, но некоторые сотрудники, как сообщается, тогда высказали опасения о целесообразности проведения этого мероприятия

Отмечается, что под запретом в тот период были персональные встречи, на работе разрешали собираться только при особой необходимости.

По информации СМИ, среди участвовавших в той встрече были и сам премьер-министр со своей женой.

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Борис Джонсон отказывается отвечать на вопрос о той вечеринке, ссылаясь на то, что сейчас идет официальное расследование.

Скандалы в локдаун

В январе 2021 года премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в семи милях (около 11 км) от Даунинг-стрит, катающимся на велосипеде. Согласно карантинным ограничениям подобные прогулки допускаются раз в день и исключительно в пределах своего района.

Кроме того, в разгар эпидемии в марте Доминик Каммингс, несмотря на запреты, нарушил самоизоляцию и уехал в город Дарем, который расположен в 430 км от Лондона, где он живет. Позже у него обнаружили коронавирус.

Младший министр по делам Шотландии Дуглас Росс подал в отставку из-за скандала вокруг помощника Бориса Джонсона. Свое решение он объяснил нежеланием Джонсона увольнять своего помощника Доминика Каммингса, который нарушил карантин.