Правозащитники заявили о сотнях задержанных на женском марше 19 сентября

В Минске (Беларусь) в субботу, 19 сентября, прошел традиционный женский марш, который в этот раз назывался "Блестящим", во время которого по последним данным, были задержаны почти 400 человек. Об этом сообщила белорусская правозащитная организация "Вясна".

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Правозащитники отмечают, что самые массовые задержания происходили возле ТЦ "Айсберг" в центре Минска. Причем людей задерживали, как сотрудники ОМОНа, так и люди в оливковой форме в балаклавах без опознавательных знаков.

На сайте правозащитной организации опубликован список из 390 задержанных и отмечается, что он может дополняться.

В то же время возле многих имен стоит отметка, что их уже отпустили.

Ранее мы сообщали, что в Минске тысячи женщин вышли на "Блестящий марш" – главным отличием этой акции протеста, была яркая и блестящая одежда участниц. Причем в руках у женщин были бело-красно-белые флаги, а многие из них оделись в соответствующие цвета.

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Протестующие скандировали: "Лукашенко – в автозак", "Пошел вон – ты и твой ОМОН".

Напомним, белорусский оппозиционный телеграм-канал Nexta Live опубликовал личные данные 1010 сотрудников МВД, причастных к задержаниям и издевательствам над участниками протестов в Беларуси, пообещав новые сливы, если бесчинства силовиков продолжатся.

Видео: Telegram-канал Nexта

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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