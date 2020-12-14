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Рождество – угроза вакцинации от COVID-19: доктора считают праздники опасными

14 декабря, 09:41

Денис Беспалов Денис Беспалов

К следующему лету жизнь может вернуться в нормальное русло

Путешествия и общение с другими людьми во время рождественских праздников в Великобритании могут помешать программе вакцинации от COVID-19 в 2021 году и отсрочат возвращение к нормальной жизни.

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Об этом заявила профессор вакцинологии Оксфордского университета доктор Сара Гилберт, передает Mirror.

По ее словам, к следующему лету жизнь может "более или менее" вернуться в нормальное русло, но это зависит от скорости передачи в январе.

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Профессор напомнила, что в США после Дня Благодарения, когда люди путешествовали и общались, сейчас произошел большой всплеск заболеваемости, и "теперь они видят 3000 смертей в день – это самый высокий показатель, который когда-либо был в любой стране".

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Как известно, 8 декабря в Великобритании стартовала вакцинация от коронавируса.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Великобритания Рождество Новый год вакцина коронавирус COVID-19
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