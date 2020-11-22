Представитель ВОЗ предупредил о третьей волне коронавируса

В мире за последний месяц заражений COVID-19 больше, чем за первые полгода пандемии. Сейчас во Всемирной организации здравоохранения не исключают и третьей волны коронавируса в начале следующего года.

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Об этом заявил специальный посланник ВОЗ по вопросам преодоления пандемии Дэвид Набарро, передает Reuters.

Страны не смогли предотвратить вторую волну коронавируса, и есть угроза, что пандемия усилится еще больше.

"Они (правительства европейских стран. – Ред.) упустили возможность создания необходимой инфраструктуры в течение летних месяцев, после того как взяли под контроль первую волну. Сейчас у нас вторая волна. Если они не построят необходимой инфраструктуры, у нас будет третья волна в начале следующего года", – сказал Набарро.

Он призвал страны подождать и не ослаблять ограничения, пока заболеваемость не снизится и не будет удерживаться на низком уровне. Представитель ВОЗ напомнил, что и страны Азии, откуда пошел коронавирус, не ослабляли ограничения преждевременно.

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Как сообщали новости "Сегодня", в мире коронавирусной инфекцией заразились уже более 57 миллионов человек. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (почти 12 млн), Индия (9 млн), Бразилия (6 млн), Франция (2,1 млн), Россия (2 млн). Украина в этом списке на 17-м месте – 624 тыс. человек. При этом статистика COVID-19 все равно ухудшается, несмотря на полный локдаун в Европе.

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