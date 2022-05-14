Предупреждение Путину. G7 не признают изменения границ Украины

Также главы МИД G7 добавили, что готовы принять новые ограничения против РФ

Страны "Большой семерки" поддержали Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны "Большой семерки" (G7) не будут признавать изменения границ Украины.

Об этом пишет ТАСС.

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Главы МИД G7 подчеркнули, что готовы принять новые ограничения против РФ, ее представителей и институтов. Кроме того, в "Большой семерке" призвали Китай не помогать РФ в обходе санкций.

Страны G7 предоставят Украине оружие

Международное агентство новостей Reuters пишет, что G7 обещает увеличить военную помощь Украине, демонстрируя единство против России. Министры иностранных дел из группы G7 поддержали предоставление дополнительной помощи и оружия Украине, когда они встретились в пятницу, что Германия назвала "мощным знаком единства", чтобы углубить глобальную изоляцию России из-за вторжения в Украину.

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