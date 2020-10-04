Прекратите войну в Нагорном Карабахе: Меркель поддержала Трампа, Макрона и Путина

Канцлер Германии присоединилась к призывам лидеров США, РФ и Франции

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление президентов лидеров стран Минской группы – президентов США Дональда Трампа, Франции Эммануэля Макрона и РФ Владимира Путина – и призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия.

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Об этом сообщили в Кабинете министров Армении.

Заявление Меркель было сделано в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Канцлер Германии подчеркнула важность прекращения огня и восстановления мирного процесса согласно заявлению стран-сопредседателей Минской группы (США, Франция, Россия. – Ред.) от 1 октября", - говорится в сообщении.

В свою очередь Пашинян рассказал о военных операциях в Нагорном Карабахе и, в частности, "об участии турецких военных".

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Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что 3 октября азербайджанские военные вошли в еще семь сел Нагорного Карабаха: Талыш, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шайбей, Гуджаг и Ашагы Абдурахманлы.

В то же время представительница Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе наступление армии Азербайджана было остановлено – армянским войскам якобы удалось пресечь начавшуюся широкомасштабную атаку противника.

Видео: Минобороны Армении

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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