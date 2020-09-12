Премьер Дании поддерживает обсуждение остановки строительства "Северного потока – 2"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что критически относится к строительству газопровода "Северный поток – 2" и всегда была против него, несмотря на то что Датское энергетическое агентство дало разрешение на его строительство. Об этом сообщает датская общественная телерадиокомпания DR.

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Датский премьер также приветствовала тот факт, что канцлер Германии Ангела Меркель теперь также более критично относится к планам строительства этого газопровода.

"Я считаю это положительным моментом, потому что я все время была против "Северного потока – 2". Я не думаю, что мы должны становиться зависимыми от российского газа, поэтому я думаю, что будет хорошо, если мы сможем возобновить обсуждение", – говорит Метте Фредериксен.

Она также добавила, что в нынешней ситуации не стоит ставить Европу в зависимость от российского газа.

"Я думаю, что это очень хорошо, если у нашего южного соседа (Германии. – Ред.) возобновится дискуссия после того, что произошло, – отметила премьер.

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Напомним, в июле Датское энергетическое агентство в ответ на запрос компании Nord Stream 2 AG разрешило изменить условия строительства "Северного потока – 2", позволив использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода на юго-востоке от острова Борнхольм.

На днях министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может приостановить строительство газопровода "Северный поток – 2" в качестве реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

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