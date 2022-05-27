Премьер Италии после разговора с Путиным заявил, что не увидел надежды на мир в Украине

Российский лидер жалуется на санкции

Марио Драги и Владимир Путин провели телефонный разговор/Фото: Gregorio Borgia/REUTERS, коллаж: "Сегодня"

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным "не увидел надежды на мир". Российский диктатор жалуется на санкции.

Об этом пишет итальянское издание ANSA.

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Премьер Италии отметил, что попытался понять, можно ли "разблокировать огромные объемы зерна в украинских портах в Черном море". Этот вопрос Драги также намерен обсудить в ближайшее время с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам итальянского политика, в разговоре с Путиным он "не увидел надежды на мир" в Украине.

"Я не увидел проблесков мира", — сказал он.

В ходе разговора Путин рассказал Драги о "предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей", сообщили в Кремле.

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Реально ли второе наступление РФ на Киев?

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российские оккупанты не смогут захватить Киев, а вероятность второй попытки наступления на столицу низка.

"Вероятность новой атаки на Киев фактически равна нулю. В России просто нет сил и средств для второй попытки. Да и граница теперь укреплена, прорвать ее будет крайне сложно", – заявил Жданов.

По словам эксперта, Россия делает вид, что стягивает войска к Чернигову, чтобы растянуть усилия Вооруженных сил Украины на большее расстояние и ослабить их на востоке.

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