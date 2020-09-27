Премьер-министр Армении позвонил Путину обсудить обострение в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину после обострения в Нагорном Карабахе.
Как сообщается на сайте Кремля, инициатором разговора стал Пашинян.
"Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное – нужно прекратить военные действия", – говорится в сообщении.
История конфликта в материале: что нужно знать о столетнем конфликте двух стран
Ранее мы сообщали, что Украина обратилась к Армении и Азербайджану.
Также напомним, Армения объявила военное положение и срочную мобилизацию.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк