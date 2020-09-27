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Премьер-министр Армении позвонил Путину обсудить обострение в Нагорном Карабахе

27 сентября, 18:16

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Официальное сообщение разместили на сайте Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину после обострения в Нагорном Карабахе.

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Как сообщается на сайте Кремля, инициатором разговора стал Пашинян.

"Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное – нужно прекратить военные действия", – говорится в сообщении.

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Также напомним, Армения объявила военное положение и срочную мобилизацию.

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Азербайджан Армения нагорный карабах Владимир Путин
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