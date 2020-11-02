Українська
$ 28,45
33,25
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом

2 ноября, 18:49

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Политик будет лечиться дома

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом.

Реклама

Об этом пишут местные СМИ, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что Георгий Гахария чувствует себя хорошо и продолжит лечение на дому.

Известно, что 31 октября премьер-министр самоизолировался, поскольку он длительное время контактировал с охранником, у которого обнаружили коронавирус.

В тренде
Сбитый самолет и уничтоженный танк. Что происходит в Нагорном Карабахе

Напомним, ранее премьер-министр Болгарии заразился коронавирусом. Политик сдал уже два ПЦР-теста, получил положительные результаты и остается на амбулаторном лечении.

Реклама

Тем временем из-за высоких темпов распространения коронавируса европейские страны одна за другой вводят жесткие карантинные ограничения. Жителей просят уменьшить контакты и по возможности оставаться дома.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Грузия коронавирус премьер-министр
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)
Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)Другие страны
В Карабахе армяне
В Карабахе армяне "выбили" азербайджанцев из двух сел, в ответ Баку "освободил" девятьДругие страны
В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном Карабахе
В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном КарабахеДругие страны
Армия Азербайджана вплотную подошла ко второму по величине городу Карабаха
Армия Азербайджана вплотную подошла ко второму по величине городу КарабахаДругие страны
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицают
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицаютРоссия
Одним абзацем. Как прошел еще один день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошел еще один день войны за Нагорный КарабахДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять