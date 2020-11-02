Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом.

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Об этом пишут местные СМИ, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что Георгий Гахария чувствует себя хорошо и продолжит лечение на дому.

Известно, что 31 октября премьер-министр самоизолировался, поскольку он длительное время контактировал с охранником, у которого обнаружили коронавирус.

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Напомним, ранее премьер-министр Болгарии заразился коронавирусом. Политик сдал уже два ПЦР-теста, получил положительные результаты и остается на амбулаторном лечении.

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Тем временем из-за высоких темпов распространения коронавируса европейские страны одна за другой вводят жесткие карантинные ограничения. Жителей просят уменьшить контакты и по возможности оставаться дома.

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