Мир
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ⚽ Рома - Заря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Премьер Швеции ушла в отставку сразу после назначения – что там произошло

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
25 ноября, 15:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Магдалене Андерссон помешали националисты и "зеленые"
Пару часов работы на премьерском посту Магдалены Андерссон и коалиция развалилась / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Пару часов работы на премьерском посту Магдалены Андерссон и коалиция развалилась / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Первая женщина премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон не продержалась на своем посту более суток. На следующий день после избрания она подала в отставку, однако заявила, что готова еще раз возглавить правительство.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Причина

"Я не хочу возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности", – так объяснила свое решение 54-летняя лидер социал-демократов на пресс-конференции.

Также политик выдвинула условие, что она готова возглавить другое – однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия.

Такая позиция появилась после того, как второй участник правительственной коалиции – партия "зеленых" – вышла из нее. При этом парламент не поддержал проект государственного бюджета, поданный правительством Андерссон. Был поддержан проект оппозиции. Андерссон поначалу заявила, что может управлять страной с таким бюджетом. Однако партии "зеленых" не понравилось, что в бюджете учтены пожелания националистической и правопопулистской партии Шведские демократы (резко выступает против мигрантов), из-за чего "зеленые" покинули правительство.

Реклама

Как сообщает Би-Би-Си, до избрания Магдалены Андерссон премьер-министром Швеция была единственным северным государством Европы, в котором никогда не было женщин на посту премьер-министра.

Политические встряски в ЕС

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Популярное в разделе "Мир"
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Рейтинг
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Больше о самом богатом
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.93

Российский рубль (₽)

0.3602

Евро (€)

30.17

Украина - на 110 месте в этом рейтинге
ТОП-10 стран по уровню счастья
1
Финляндия Финляндия
7.842
2
Дания Дания
7.620
3
Швейцария Швейцария
7.571
4
Исландия Исландия
7.554
5
Нидер­ланды Нидер­ланды
7.464
6
Норвегия Норвегия
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеция Швеция
7.363
9
Новая Зелан­дия Новая Зелан­дия
7.277
10
Австрия Австрия
7.268
Подробнее
Рассветы
Восход солнца в самых красивых городах мира
Иерусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львов
Токио
Лондон
Москва
Каир
Рио-де-Жанейро
Дели
Киев
1/2
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Дневник независимости 🇺🇦

25 ноября 1991. Центральному республиканскому ботаническому саду присвоено имя академика Академии наук Украины Николая Гришко...

Погрузиться в тот день
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять