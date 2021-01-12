Премьера Британии подловили на нарушении карантина

В правительстве говорят – беспокоился о соблюдении ограничений лондонцами в парках

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в семи милях (около 11 км) от Даунинг-стрит, катающимся на велосипеде вокруг Олимпийского парка днем в воскресенье, 10 января, а согласно карантинным ограничениям в связи с COVID-19, действующим в стране, подобные прогулки допускаются раз в день и исключительно в пределах своего района.

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Об этом написал британский таблоид Evening Standart.

В то же время, по информации издания, премьер был в защитной маске. Его сопровождал охранник.

Источник в правительстве сообщил изданию, что премьер-министр во время велопрогулки заметил, что в парке отдыхает слишком много людей и был обеспокоен этим.

"Он заметил, насколько загружен парк, и прокомментировал это на встрече правительства вечером. Он был обеспокоен тем, соблюдают ли люди правила", - рассказал собеседник.

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Через несколько часов после велопрогулки Джонсон присутствовал на встрече с министрами, где обсуждалась текущая ситуация с карантином.

Министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок комментируя воскресную велопрогулку премьера отметил, что если во время длинной прогулки человек оказался "в семи милях от дома", то это не является нарушением.

При этом в соцсетях заметили, что близко к дому премьер-министра в Вестминстере есть зеленые зоны, и он мог бы заниматься спортом там.

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