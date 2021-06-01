Препарат используют в Украине. ВОЗ одобрила применение вакцины Sinovac

ВОЗ одобрила использование вакцины. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Всемирная организация здравоохранения одобрила применение китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала компания Sinovac. Эту вакцину внесли в экстренный список медицинских препаратов.

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Об этом сообщает агентство AFP.

"ВОЗ одобрила китайскую COVID-вакцину Sinovac для экстренного использования", – говорится в сообщении.

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Напомним, Украина законтрактовала 1,9 млн доз китайской вакцины Sinovac, из которых 1,715 млн доз наша страна уже получила.

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Также сообщалось, что регулирующий орган Европейского Союза начал проверку китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac для оценки ее эффективности и безопасности, что является первым шагом к возможному одобрению для использования в 27 странах – членах ЕС.

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