Пресс-секретарь Лукашенко привилась российской вакциной и заболела COVID-19

Коронавирус атакует окружение нелегитимного президента Александра Лукашенко. После того, как COVID-19 заболел глава администрации президента Игорь Сергиенко, – заразилась и его пресс-секретарь Наталия Эйсмонт.

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Об этом сообщает оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA Live.

Издание выложило запись разговора якобы Эйсмонт с помощником Лукашенко по общим вопросам Николаем Латышенком, в котором Наталья жалуется, что шеф ей давно уже не звонил, и просит сообщить, что ее не будет в штабе из-за плохого самочувствия.

Из разговора выясняется, что Эйсмонт подцепила коронавирус на совещании по внешней политике 17 ноября. Шеф тогда распорядился, чтобы на встрече лично присутствовал больной коронавирусом Игорь Сергиенко – глава администрации президента. А чтобы никого лишнего не заражать, рядом с ним Лукашенко велел посадить Наталью Эймонт, которая к тому времени была уже привита российской вакциной "Спутник V".

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На совещании Сергиенко хотел быть в маске, но, увидев реакцию шефа, тотчас же спрятал маску в карман. В результате глава АП оказался в критическом состоянии в больнице на искусственной вентиляции лёгких, а Эйсмонт просто слегла с ковидом и теперь боится, что шеф решит, будто она "спрыгнула".

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Из разговора выясняется, что многие сотрудники АП по месяцу и более под различными предлогами не выходят на работу, что Эйсмонт попала в немилость Лукашенко, её постоянно терроризируют незнакомые номера.

Напомним, в Кремле дали понять, не будут вакцинировать президента РФ Владимира Путина несертифицированным препаратом – вакциной "Спутник V", который еще не до конца готов.

А после того, как Путин испытал на дочери российскую вакцину от коронавируса, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что все данные о безопасности и действенности вакцины от SARS-CoV-2 должны быть тщательно проверены.

Видео: Пул №3/Telegram

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