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В "ЛНР" пригрозили Протасевичу расстрелом. В чем его пытаются обвинить?

5 июня, 14:52

Виктория Барановская Виктория Барановская

Смертную казнь могут применить в случае передачи Беларусью основателя NEXTA боевикам "ЛНР" – он якобы был снайпером в "Азове"

Боевики "ЛНР" пригрозили основателю Telegram-канала NEXTA Роману Протасевичу смертной казнью, если его экстрадируют из Минска на Донбасс. Его обвиняют в том, что он якобы был снайпером в украинском батальйоне "Азов".

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Об этом сообщает Тelegram-канал Ateo Breaking со ссылкой на источники в "народной милиции ЛНР".

"В случае экстрадиции в "ЛНР", Роману Протасевичу за "преступления против человечности" грозит расстрел на Донбассе", – говорится в сообщении.

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На данном этапе никаких официальных заявлений боевики не делали. Но известно, что смертная казнь используется российскими оккупационными силами в "ЛНР" как высшая мера наказания

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Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, чтоготов предоставить возможность "следователям" так называемой "ЛНР" допросить задержанного в Минске экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, против которого там якобы проводят "расследование".

Напомним, ранее сообщалось, что в "генпрокуратуре ЛНР" якобы проводят "расследование" относительно задержанного в Минске оппозиционера Романа Протасевича. Там хотят, чтобы Беларусь передала его для "следственных действий".

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