Президент Афганистана покинул страну. Куда он вылетел

Ашрафа Гани сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли

Президент вылетел в Таджикистан / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 15 августа, президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, где "Талибан" заявил об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.

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Об этом сообщает TOLO News.

"Источники сообщают, что президент Гане покинул страну", – говорится в сообщении.

О том, что Гани покинул Афганистан сообщил и чиновник в правительстве президента Саджади Нуристане.

"Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан", – сообщил он журналистам.

По его словам, Ашрафа Гани сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

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Кроме того, после Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну. Однако куда именно – пока не известно.

Что случилось?

Повстанцы захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана в ходе наступления менее чем за три недели до того, как США собираются вывести свои последние войска, что вызывает опасения по поводу полного переворота или новой гражданской войны в Афганистане.

Согласно сообщениям из Афганистана, движение "Талибан" уже захватило столицу, почти 20 провинций страны: Файзабад, Газни, Фарах, Кандагар, Герат, Пули-Хумри, Кундуз и другие.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома.

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