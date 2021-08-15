Президент Афганистана покинул страну. Куда он вылетел

В воскресенье, 15 августа, президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, где "Талибан" заявил об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.
Об этом сообщает TOLO News.
"Источники сообщают, что президент Гане покинул страну", – говорится в сообщении.
О том, что Гани покинул Афганистан сообщил и чиновник в правительстве президента Саджади Нуристане.
"Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан", – сообщил он журналистам.
По его словам, Ашрафа Гани сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.
Кроме того, после Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну. Однако куда именно – пока не известно.
Что случилось?
Повстанцы захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана в ходе наступления менее чем за три недели до того, как США собираются вывести свои последние войска, что вызывает опасения по поводу полного переворота или новой гражданской войны в Афганистане.
Согласно сообщениям из Афганистана, движение "Талибан" уже захватило столицу, почти 20 провинций страны: Файзабад, Газни, Фарах, Кандагар, Герат, Пули-Хумри, Кундуз и другие.
Десятки тысяч афганцев покинули свои дома.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что:
- американцы начали вывод войск из Афганистана на фоне наступления талибов . Также, по нашим данным, Талибан предупредил, что все американские военные, которые будут оставаться, будут считаться оккупантами.
- при этом президент США Джо Байден не меняет своей позиции и собирается дальше отказываться от участия Америки в афганском противостоянии . "Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумных ожиданий другого результата", – заявлял Байден в июле.