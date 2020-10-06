Президент Алмазбек Атамбаев – кого киргизы освободили из СИЗО

Десять лет назад во время Апрельской революции политик также находился за решеткой

Вспыхнувшие в Кыргызстане протесты могут стать продолжением Апрельской революции 2010 года. Пока однозначно это нельзя утверждать. Но определенные параллели между сегодняшней ситуаций и событиями десятилетней давности уже появляются. Как и десять лет назад митингующие выступили в поддержку Алзамбека Атамбаева, отмечают журналисты "Сегодня".

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/ Фото: Reuters/Vladimir Pirogov

Протесты в Бишкеке начались 5 октября сразу после оглашения предварительных результатов парламентских выборов. Более десяти оппозиционных партий заявили о масштабных фальсификациях и нарушениях и вывели своих людей на улицы.

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Уже вечером митингующие перешли к активным действиям: дав отпор силовикам, они захватили президентскую резиденцию, а также, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

Видео: dimsmirnov175/Twitter

Символично. 7 апреля 2010 года одним из требований митингующих также было освобождение на тот момент лидера оппозиции Атамбаева.

Алмазбек Атамбаев / Фото: AFP

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Атамбаев – известный политический и государственный деятель Кыргызстана.

После Тюльпановой революции 2005 года он занимал должность министра промышленности, торговли и туризма, в 2007 году несколько месяцев возглавлял правительство страны.

Был одним из лидеров Апрельской революции 2010 года. После смены власти вновь стал премьером.

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З0 октября 2011 года Алмазбек Атамбаев победил в первом туре президентских выборов Кыргызстана. Вступил в должность 1 декабря.

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В 2017 году он проиграл выборы нынешнему главе Государства Сооронбаю Жээнбекову.

В последующие годы против Атамбаева в стране было открыто несколько уголовных дел, его лишили статуса экс-президента и неприкосновенности.

7 августа 2019 года в селе Кой-Таш, в 20 километрах от Бишкека, силовики попытались задержать Атамбаева в его собственном доме. Но на его защиту встали жители села и сторонники бывшего президента. Им удалось отбить штурм. В результате перестрелки один спецназовец погиб, пострадали около 50 человек.

8 августа, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития, Атамбаев сдался.

/ Фото: AFP

23 июня 2010 года суд признал Атамбаева виновным в коррупции и организации незаконного освобождения криминального "авторитета" Азиза Батукаева в 2013 году. Экс-президента приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

На данный момент Алмазбек Атамбаев проходит подозреваемым еще по нескольким уголовным делам. Одно из производств касается смерти спецназовца во время штурма дома Атамбаева.

В годы президентства в адрес Атамбаева звучало много критики – ему вменяли то, что он продвигал на руководящие должности страны людей из своего ближнего круга. Атамбаева также неоднократно обвиняли в преследовании оппозиционных политиков, правозащитников и журналистов.

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