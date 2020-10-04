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Президент Азербайджана требует извинений от Макрона

4 октября, 22:04

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По словам Алиева, Азербайджан не использует наемников в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен извиниться за свои слова о том, что Баку использует сирийских боевиков в войне с Арменией за Нагорный Карабах.

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Об этом Алиев сказал в интервью Al Arabiya.

Он отметил, что Азербайджан требует предоставить доказательства якобы использования им наемников.

"Мы запросили доказательства переброски наемников из Сирии через Турцию", – заявил Алиев, подчеркнув, что такие обвинения неприемлемы.

Он добавил, что у Азербайджана "нет наемников, у нас 100-тысячная армия бойцов".

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Нагорный Карабах через турецкий Газиантеп было переброшено около 300 исламистов для участия в конфликте на стороне Азербайджана. По словам Макрона, эти данные ему также подтвердил президент России Владимир Путин.

Макрон также критиковал "воинственные заявления" Турции, которая подталкивает Азербайджан "отвоевать" Нагорный Карабах.

Напомним, президент США Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон и их российский коллега Владимир Путин сделали заявление с призывом к противоборствующим сторонам прекратить вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Франция нагорный карабах наемники Ильхам Алиев Эммануэль Макрон
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