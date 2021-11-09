Президент Чили на грани импичмента из-за скандала, как у Зеленского

Палата депутатов чилийского парламента поддержала процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньере из-за офшорного скандала. Теперь слово за Конгрессом и Сенатом. Об этом пишет Reuters.
После почти 22 часов дебатов за импичмент президенту проголосовали 78 депутатов. Против были 67 чилийских парламентариев и трое воздержались.
Стоит отметить, что теперь этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Сената Чили, где он должен быть одобрен большинством в две трети голосов.
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Себастьян Пиньера вступил в должность президента Чили в марте 2018 года. Его срок на посту главы государства истекает весной 2022 года.
Из-за чего хотят объявить импичмент?
- Ранее Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал "досье Пандоры" с данными об офшорных счетах мировых политиков и лидеров государств.
- Согласно расследованию журналистов, семье президента Чили Пиньеры и близкому к нему бизнесмену Карлосу Делано принадлежало 56% акций горнодобывающей компании Minera Dominga. Долю Пиньеры и других партнеров Делано выкупил в 2010 году. Сделку стоимостью 152 млн долл. провели через офшор на Британских Виргинских Островах.
- Расследование документов Pandora выявило доказательства, позволяющие предположить, что часть платежа содержала пункт, требующий от правительства не усугублять меры по охране окружающей среды в районе, предлагаемом для шахты на севере Чили. Государственная прокуратура Чили заявила, что начнет расследование возможных обвинений в коррупции и налоговых нарушениях, связанных с продажей.
Напомним, в этом "Досье Пандоры" оказался и президент Украины Владимир Зеленский. Журналисты выяснили, что офшорная сеть, связанная с Зеленским, якобы могла получать миллионы от компаний бизнесмена Игоря Коломойского через кипрский филиал ПриватБанка, и именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх якобы отмывал деньги из банка. Позже Зеленский даже признал наличие офшора.
Также мы писали, что из-за этого офшорного скандала в Эквадоре против президента начинают расследование.