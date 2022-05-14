Мир
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Освобождение Харькова 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Президент Финляндии на пальцах объяснил Путину, в чем прелесть НАТО

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 мая, 15:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Финны проявляют жесткость в вопросе вступления в Альянс
Саули Ниинистё попробовал поговорить с Путиным, судя по заявлениям МИД РФ - безрезультатно / Фото Reuters/ Коллаж "Сегодня"
Саули Ниинистё попробовал поговорить с Путиным, судя по заявлениям МИД РФ - безрезультатно / Фото Reuters/ Коллаж "Сегодня"

Президент Финляндии Саули Ниинистё позвонил президенту России Владимиру Путину и лично сообщил, что его страна решила добиваться членства в НАТО, о чем и информирует своего соседа. Как понял сосед, еще точно неизвестно, однако до этого звонка компания RAO Nordic Oy (дочерняя структура российской "Интер РАО") приостановила поставки электроэнергии из РФ в Финляндию якобы по причине задолженности по авансовым платежам.

О телефонном разговоре президентов Финляндии и России сообщает агентство Bloomberg.

Реклама

Что известно

В официальном заявлении канцелярии президента Финляндии, размещенном на твитер-аккаунте Саули Ниинистё, сообщается, что финский лидер рассказал Путину, насколько фундаментально изменили ситуацию с безопасностью в Финляндии требования России в конце 2021 года, направленные на предотвращение вступления стран в НАТО, и массированное вторжение России в Украину в феврале 2022 года.

"Президент Ниинистё объявил, что Финляндия решит в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО. Президент Ниинистё отметил, что уже во время их первой встречи в 2012 году он сказал президенту Путину, что каждая независимая нация максимально повышает свою безопасность. Это то, что происходит и сейчас. Вступая в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность. В будущем Финляндия хочет корректно и профессионально решать практические вопросы, возникающие в связи с тем, что она является соседом России", – говорится в официальном заявлении.

"Разговор был прямым и прямолинейным, велся без обострений. Считалось важным избегать напряженности", — говорит президент Ниинистё.

Вопрос Украины

Президент Ниинистё воспользовался возможностью высказать хозяину Кремля свою глубокую обеспокоенность человеческими страданиями, вызванными войной, которую Россия ведет в Украине.

Реклама

"Президент Ниинистё подчеркнул императив мира. Он также передал сообщения о необходимости эвакуировать мирных жителей, что на той неделе попросил сделать финского лидера президент Украины Владимир Зеленский", – говорится в сообщении.

Вступление в НАТО

  • В Москве пока нарастает градус обвинений в адрес Финляндии и Швеции на их законное право быть членом любого военного союза.
  • 14 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у Москвы возникают вопросы в связи с фактическим отказом Финляндии и Швеции от безъядерного статуса в связи с возможным вступлением в НАТО. "Это новая реальность, которую мы должны учитывать. Возникает вопрос с негативными ядерными гарантиями для этих государств", – цитирует этого деятеля российское агентство "Интерфакс".
  • Днем ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможной целью для российских военных".
  • А еще в конце апреля три военных корабля НАТО прибыли в финский порт Турку официально для учений с Военно-морскими силами Финляндии.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Діпломатичний фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 14 мая
1
Личный состав 27200
Личный состав
2
Самолеты 200
Самолеты
3
Вертолеты 163
Вертолеты
4
Танки 1218
Танки
5
ББМ 2934
ББМ
6
Артиллерия 551
Артиллерия
7
Средства ПВО 88
Средства ПВО
8
РСЗО 195
РСЗО
9
БПЛА 411
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2059
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Тяжело раненый, продолжал бой… Лещишин Богдан – подполковник 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии. Защищал Киев, эффективно командуя бронегруппой бригады в боях под Гостомелем и Вышгородом. Получил осколочное ранение бедра, акубаротравму, но отказался от эвакуации и продолжал руководить подразделением буквально до последней капли крови… Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Федосенко Павел Юрьевич – подполковник, командир 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Прошел Иловайск, Дебальцево, Светлодарскую дугу... Трижды ранен. Сейчас успешно бьет врага на востоке. За эффективную оборону Харькова - Герой Украины.
Слава Украине!
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29063.49

Bitcoin Cash (BCH)

195.09

Binance Coin (BNB)

279.36

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum Classic (ETC)

20.14

Litecoin (LTC)

65.83

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
39,56
37,68
42,63
32,99
-
37,74
42,63
32,36
-
37,59
42,59
31,50
-
-
44,74
36,13
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
33,97
-
37,68
44,70
33,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,42 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.42

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять