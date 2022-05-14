Президент Финляндии на пальцах объяснил Путину, в чем прелесть НАТО

Финны проявляют жесткость в вопросе вступления в Альянс

Саули Ниинистё попробовал поговорить с Путиным, судя по заявлениям МИД РФ - безрезультатно / Фото Reuters/ Коллаж "Сегодня"

Президент Финляндии Саули Ниинистё позвонил президенту России Владимиру Путину и лично сообщил, что его страна решила добиваться членства в НАТО, о чем и информирует своего соседа. Как понял сосед, еще точно неизвестно, однако до этого звонка компания RAO Nordic Oy (дочерняя структура российской "Интер РАО") приостановила поставки электроэнергии из РФ в Финляндию якобы по причине задолженности по авансовым платежам.

О телефонном разговоре президентов Финляндии и России сообщает агентство Bloomberg.

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Что известно

В официальном заявлении канцелярии президента Финляндии, размещенном на твитер-аккаунте Саули Ниинистё, сообщается, что финский лидер рассказал Путину, насколько фундаментально изменили ситуацию с безопасностью в Финляндии требования России в конце 2021 года, направленные на предотвращение вступления стран в НАТО, и массированное вторжение России в Украину в феврале 2022 года.

"Президент Ниинистё объявил, что Финляндия решит в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО. Президент Ниинистё отметил, что уже во время их первой встречи в 2012 году он сказал президенту Путину, что каждая независимая нация максимально повышает свою безопасность. Это то, что происходит и сейчас. Вступая в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность. В будущем Финляндия хочет корректно и профессионально решать практические вопросы, возникающие в связи с тем, что она является соседом России", – говорится в официальном заявлении.

"Разговор был прямым и прямолинейным, велся без обострений. Считалось важным избегать напряженности", — говорит президент Ниинистё.

Вопрос Украины

Президент Ниинистё воспользовался возможностью высказать хозяину Кремля свою глубокую обеспокоенность человеческими страданиями, вызванными войной, которую Россия ведет в Украине.

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"Президент Ниинистё подчеркнул императив мира. Он также передал сообщения о необходимости эвакуировать мирных жителей, что на той неделе попросил сделать финского лидера президент Украины Владимир Зеленский", – говорится в сообщении.

Вступление в НАТО