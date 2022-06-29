Президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину

Он надеется, что это поможет заставить РФ прекратить вести огонь

Видодо может передать послание Зеленского Путину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил передать послание президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. Таким образом, он хочет попытаться помочь мирным переговорам.

Об этом сообщает Sky News.

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Видодо, который сегодня находится с визитом в Украине, должен поехать в Москву. Он заявил, что будет призывать президента России согласиться на прекращение огня.

"Несмотря на то, что этого очень трудно достичь, я выразил важность мирной резолюции", — сказал Видодо после встречи с Зеленским.

Индонезийский политик предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым он должен встретиться.

Встреча Зеленского с Видодо

Для социального развития и связей между людьми Украина и Индонезия договорились о безвизовом режиме между странами. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с индонезийским лидером Джоко Видодо

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По словам Зеленского, наша страна очень высоко ценит поддержку Индонезии и президента Джоко Видодо в это время войны за свободу и независимость нашего государства.

"В ходе переговоров обсудили снятие российской блокады с украинских морских портов и возобновление экспорта аграрной продукции, а также перспективы послевоенного восстановления Украины. Договорились начать безвизовый режим между нашими странами. Благодарю за первый в истории дипломатических отношений визит президента Индонезии в Украину. И первый визит лидера азиатского государства в Киев с начала полномасштабной русской войны", – заявил президент Украины.

Также Зеленский обсудил с Видодо возможное участие в саммите "Большой двадцатки", который пройдет в ноябре в Индонезии.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Индонезии увидел своими глазами, что наделали оккупанты в Ирпене. Также мы писали, что фактор Путина может сорвать саммит "Большой двадцатки" в Индонезии.