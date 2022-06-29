В Украину едет президент, который публично унизил Путина – цель визита (фото, видео)

Затем лидер государства отправится в Москву

Джоко Видодо посетит Киев. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Индонезии Джоко Видодо едет в Украину с рабочим визитом. Он уже сел на поезд в Перемышле. Позже политик посетит Москву. Цель визита – попытаться помочь в разрешении продовольственного кризиса, вызванного войной и ее последствиями. Накануне Видодо заявил, что Путина на саммите G20 в его стране не будет и не может быть.

Об этом Видодо сообщил на своей странице в Twitter.

Реклама

"Мы начали эту мирную миссию с благими намерениями. Надеюсь, станет легче", – заявил глава государства.

Dari Bandara Munich, Jerman, Selasa pagi ini, saya menuju Rzeszow, kota di Polandia yang letaknya 80 km dari perbatasan Ukraina.



Jika tak ada aral melintang, malam nanti, saya akan menempuh perjalanan dengan kereta api selama kurang lebih 12 jam menuju Kiev, ibukota Ukraina. pic.twitter.com/pKhL6oq0nF — Joko Widodo (@jokowi) June 28, 2022

Отметим, что Видодо планировал приехать в Украину до 12:00 29 июня. Позже он отправится в Москву. По словам президента, он запланировал визиты в Украину и Россию, чтобы попытаться помочь в разрешении продовольственного кризиса, вызванного войной и ее последствиями.

Санду неожиданно приехала в Киев

Президент Молдовы Майя Санду прибыла с неанонсированным визитом в Киев 27 июня. Информацию о визите и встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили в администрации Санду.

Реклама

Санду посетила столичные пригороды – Бучу, Ирпень и Бородянку, которые сильно пострадали от российской агрессии и военных преступлений.

О намерении посетить Киев Майя Санду заявила еще 24 июня. По ее словам, визит планируется, но подробности она сообщит, когда будут подтверждены все необходимые моменты.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров тогда сказал, что если этот визит и состоится, то никто о нем не будет заранее сообщать из соображений безопасности.