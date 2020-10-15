Президент Кыргызстана намерен уйти в отставку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку только после того, как в стране пройдут парламентские выборы.

Реклама

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева, сообщает Euronews.

"Президент уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле. После проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны", – сказала Стамалиева.

К слову, протестующие в Бишкеке требуют отставки президента Жээнбекова. На днях он подписал указ о назначении нового состава правительства во главе с Садыром Жапаровым. Тогда же начались переговоры Жээнбекова и Жапарова о возможности отставки.

Однако, несмотря на требование протестующих, президент Кыргызстана заявил, что его внезапная отставка может привести к непредсказуемому сценарию.

Реклама

После массовых акций протеста и беспорядков ЦИК республики признал недействительными итоги состоявшихся 4 октября парламентских выборов. Дата проведения нового голосования должна быть объявлена до 6 ноября.

В то же время Европейский союз на фоне протестов и беспорядков в Кыргызстане заявил, что признает президента Сооронбая Жээнбекова единственным конституционным авторитетом, а также легитимным институтом в стране.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама