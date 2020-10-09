Українська
$ 28,28
33,28
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Президент Кыргызстана готов уйти в отставку, но с одним условием

9 октября, 01:53

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Жээнбеков предлагает аннулировать результаты выборов

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков из-за протестов, которые образовались в стране после объявления результатов выборов, заявил о готовности уйти в отставку.

Реклама

Об этом говорится в заявлении Жээнбекова.

По его словам, политическая ситуация в стране достигла критической точки. Жээнбеков заявил, что покинет свой пост после того, как страна встанет на путь законности.

Для того, чтобы разрешить конфликт в стране, Жээнбеков предлагает аннулировать результаты выборов в Жогорку Кенеш и назначить новые парламентские выборы, а также отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые ранее работали.

В тренде
В Польшу пришла вторая волна коронавируса. Власти вводят масочный режим

"Я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества", – сказал Жээнбеков.

Реклама

Напомним, протесты в Кыргызстане начались после парламентских выборов 5 октября. 11 из 16 участвовавших в них партий отказались признавать результаты голосования, и на следующий день ЦИК признала выборы недействительными.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Кыргызстан революция
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный КарабахДругие страны
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять