Президент Кыргызстана готов уйти в отставку, но с одним условием

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков из-за протестов, которые образовались в стране после объявления результатов выборов, заявил о готовности уйти в отставку.

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Об этом говорится в заявлении Жээнбекова.

По его словам, политическая ситуация в стране достигла критической точки. Жээнбеков заявил, что покинет свой пост после того, как страна встанет на путь законности.

Для того, чтобы разрешить конфликт в стране, Жээнбеков предлагает аннулировать результаты выборов в Жогорку Кенеш и назначить новые парламентские выборы, а также отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые ранее работали.

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"Я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества", – сказал Жээнбеков.

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Напомним, протесты в Кыргызстане начались после парламентских выборов 5 октября. 11 из 16 участвовавших в них партий отказались признавать результаты голосования, и на следующий день ЦИК признала выборы недействительными.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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