Президент Мексики потребовал извинений у Папы Римского

От главы католической церкви требуют извинений за завоевание американских земель во времена испанской колонизации Америки XVI века.

Об этом сообщает издание Columbia Basin Herald.

Президент Мексики через свою супругу передал Папе Франциску письмо, в котором потребовал от главы католической церкви извинений за завоевание испанцами американских земель во времена испанской колонизации Америки XVI века.

"Я использую эту возможность, чтобы настоять на том, чтобы по случаю этих событий и католическая церковь, и испанская монархия, и мексиканское государство принесли публичные извинения коренным народам, которые стали жертвами позорнейших злодеяний, были лишены имущества и земли и находились в подчинении со времен конкисты 1521 года до недавнего прошлого", – говорится в письме.

Напомним, известный своими либеральными взглядами Папа Римский Франциск поддержал подростков нетрадиционной сексуальной ориентации.

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