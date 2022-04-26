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Президент Молдовы экстренно созвала Совбез из-за обстрелов в непризнанном Приднестровье

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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26 апреля, 12:14
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По всему региону сейчас установлен установлен красный уровень террористической опасности
Президент Молдовы Майя Санду
Президент Молдовы Майя Санду / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Совета безопасности из-за происшедших за последние два дня взрывов в непризнанном Приднестровье. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

"Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в приднестровском регионе. Высший совет безопасности соберется, начиная с 13:00, в Президиуме. После встречи, в 15.00, Президент Майя Санду проведет брифинг для прессы", – говорится в сообщении.

В тоже время, Служба информации и безопасности Молдовы призывала граждан сохранять спокойствие.

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"Призываем общество успокоиться и воздерживаться от распространения информации из непроверенных источников, особенно разжигающей ненависть и войну",- говорится в ведомстве.

В непризнанном Приднестровье сейчас установлен красный уровень террористической опасности.

Ситуация в непризнанном Приднестровье

В поселке Маяк прогремели взрывы. Поселок находится в 10 км от Украины. Пострадавших из-за взрывов нет. Однако был взорван региональный радиоцентр, ретранслировавший российское радио.

Также был еще один взрыв. Атака совершена на аэродром недалеко от непризнанной столицы ПМР — Тирасполя. До пограничного городка в Одесской области Украины около 49 км.

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Главное управление разведки МО Украины сообщило, что взрыв в "ПМР" которые прогремели 25 апреля, – спланированная провокация российских спецслужб.

РФ пробивает коридор к "ПМР"

22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ генерал-майор Рустам Миннекаев озвучил планы относительно непризнанной "ПМР". Он заявил, что у российской армии есть задача "установления полного контроля над Донбассом и южной Украиной". После этого оккупанты должны пробить коридор в непризнанную ПМР, где якобы "отмечаются факты притеснений русскоязычного населения".

Украина дополнительно усилила границу с Молдовой в районе самопровозглашенного Приднестровья, чтобы предотвратить проникновение оттуда российских диверсионных групп.

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Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что по непризнанной "Приднестровской республике" необходимо нанести превентивный удар. По его мнению, это позволит устранить угрозу прорыва российских войск. В частности, он отмечает, что удар по "Приднестровью" поможет спасти украинских военных в Мариуполе от массовых убийств.

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Личный состав
2
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3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 918
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5
ББМ 2308
ББМ
6
Артиллерия 416
Артиллерия
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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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