Президент Молдовы требует от РФ вывести оккупационные войска из Приднестровья

Майя Санду призывает к мирному разрешению конфликта

Майя Санду призвала Россию вывести войска/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Молдовы Майя Санду в очередной раз требует от Российской Федерации вывести войска с территории оккупированного Приднестровья.

Об этом пишет NewsMaker.

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Комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, Майя Санду подчеркнула, что Кишинев всегда настаивал и продолжает настаивать на выводе войск РФ из приднестровского региона в Молдове.

"Мы всегда требовали вывода российских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов", — сказала Санду.

Кроме того, она отметила, что роль Кремля в приднестровском конфликте ни для кого не секрет.

"Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта. И мы сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение", — подчеркнула президент Молдовы.

В Сумской области орудуют оккупанты

В среду, 16 марта, в Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области продолжались серьезные бои. Оккупированные российскими захватчиками села страдают от мародерства. Враг крадет и убивает скот, а также производит обыски в домах.

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По словам главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, вчера серьезные бои шли в Ахтырском районе, сразу с нескольких позиций российская армия отступила. Также заметные потери враг понес в районе Тростянца — артиллерия ВСУ нанесла серьезный урон командным пунктам и базам обеспечения противника.