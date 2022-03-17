Президент Молдовы требует от РФ вывести оккупационные войска из Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду в очередной раз требует от Российской Федерации вывести войска с территории оккупированного Приднестровья.
Об этом пишет NewsMaker.
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Комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, Майя Санду подчеркнула, что Кишинев всегда настаивал и продолжает настаивать на выводе войск РФ из приднестровского региона в Молдове.
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"Мы всегда требовали вывода российских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов", — сказала Санду.
Кроме того, она отметила, что роль Кремля в приднестровском конфликте ни для кого не секрет.
"Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта. И мы сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение", — подчеркнула президент Молдовы.
В Сумской области орудуют оккупанты
В среду, 16 марта, в Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области продолжались серьезные бои. Оккупированные российскими захватчиками села страдают от мародерства. Враг крадет и убивает скот, а также производит обыски в домах.
По словам главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, вчера серьезные бои шли в Ахтырском районе, сразу с нескольких позиций российская армия отступила. Также заметные потери враг понес в районе Тростянца — артиллерия ВСУ нанесла серьезный урон командным пунктам и базам обеспечения противника.
В Боромле украинским защитникам удалось уничтожить несколько САУ и "Бук". Кроме того, существенно поврежден большой склад с боеприпасами. Несколько часов продолжался бой за Великую Писаревку.
"Когда нога российского фашиста ступает на нашу землю — это значит его собачью смерть. Это месть за каждую капельку крови, каждое страдание, каждое переживание наших людей, наших детей", — подчеркнул Живицкий.