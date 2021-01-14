Президент Турции вакцинировался от коронавируса (фото)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вакцинировался от коронавируса китайским препаратом Sinovac.

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Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

"Я тоже был вакцинирован", – написал он.

Глава государства отметил, что уже 254 тысячи медицинских работников получили уколы против COVID-19.

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Напомним, накануне в Турции начался первый этап массовой вакцинации населения от коронавируса. Первыми прививку получат медработники и лица старше 65 лет.

Жители могут записаться на вакцинацию через государственные порталы получения услуг или через горячую линию Минздрава Турции.

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Первый укол вакцины в прямом эфире уже сделали министру здравоохранения страны.

Как известно, Украина также закупит китайскую вакцину от коронавируса от компании Sinovac Biotech, если ее эффективность составит не менее 70%.

Тем временем бразильский биотехнологический центр Институт Бутантан, который проводил испытания CoronaVac, заявил, что вакцина продемонстрировала общую эффективность на уровне 50,38%.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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