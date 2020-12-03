Президент Туркменистана лично сжег килограммы наркотиков: видео

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не только сочиняет песни, но и активно борется с наркотиками в своей стране. Он лично поучаствовал в сожжении контрабандной партии наркотических веществ в специальной печи.
Об этом сообщает Хроника Туркменистана.
Президент открыл новый комплекс для сжигания наркотиков, расположенный в 100 километрах к северу от Ашхабада.
Секретарь Совбеза Чарымурад Аманов рассказал Бердымухамедову о новом комплексе и подготовке к сжиганию наркотических средств, изъятых правоохранительными органами во время спецопераций. По его словам, в этих печах используются "передовые технологии" и они безопасны для людей и экологии.
Президент лично сжег несколько пакетов наркотиков. Всего было уничтожено более 122 кг наркотических средств.
Напомним, ранее Гурбангулы Бердымухамедов отметился "эффективным способом" борьбы с коронавирусом. По его словам, дым от гармалы – эффективное средство, которое активно противодействует проникновению в организм человека вирусов.
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