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Президент Туркменистана лично сжег килограммы наркотиков: видео

3 декабря, 11:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства протестировал новые специальные печи для сжигания наркотиков

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не только сочиняет песни, но и активно борется с наркотиками в своей стране. Он лично поучаствовал в сожжении контрабандной партии наркотических веществ в специальной печи.

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Об этом сообщает Хроника Туркменистана.

Президент открыл новый комплекс для сжигания наркотиков, расположенный в 100 километрах к северу от Ашхабада.

Секретарь Совбеза Чарымурад Аманов рассказал Бердымухамедову о новом комплексе и подготовке к сжиганию наркотических средств, изъятых правоохранительными органами во время спецопераций. По его словам, в этих печах используются "передовые технологии" и они безопасны для людей и экологии.

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Президент лично сжег несколько пакетов наркотиков. Всего было уничтожено более 122 кг наркотических средств.

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Напомним, ранее Гурбангулы Бердымухамедов отметился "эффективным способом" борьбы с коронавирусом. По его словам, дым от гармалы – эффективное средство, которое активно противодействует проникновению в организм человека вирусов.

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наркотики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов
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