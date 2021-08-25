Мир
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Президент Туркменистана бетонировал фундамент золотой лопатой – видео

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
25 августа, 00:39
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Туркменистане президент Гурбангулы Бердымухамедов забетонировал золотую капсулу при помощи инструментов из драгоценного металла
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов любит золото / Коллаж "Сегодня"
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов любит золото / Коллаж "Сегодня"

Президент Туркменистана Гурбангулы Мяликкулиевич Бердымухамедов помпездно дал старт строительству зала для проведения массовых торжеств в административном центре региона Марыйский велаят, вход которого уже имеет орнаменты из золота. Лидер страны заложил капсулу для будущих поколений, используя инструменты из золота.

Реклама

Об этом сообщает местный телеканал "Яшлык" ("Золотой век" в переводе).

На видео видно, что Гурбангулы Бердымухамедов заложил золотую капсулу в фундамент помещения. А после ему дали золотую лопату и подогнали золотую тачку с бетоном. Пару лопат со строительной смесью из этой тачки президент положил на золотой желоб, по которому и была залита золотая капсула.

Что находится в золотой капсуле, широкой публике неизвестно / Фото turkmenistan.gov.tm
Что находится в золотой капсуле, широкой публике неизвестно / Фото turkmenistan.gov.tm

Согласно официальным сообщениям, новый зал для торжественных мероприятий будет на 3 тысячи мест.

Реклама

Церемония сопровождалась концертом / Фото turkmenistan.gov.tm
Церемония сопровождалась концертом / Фото turkmenistan.gov.tm

Напомним, что Гурбангулы Бердымухамедов известен своими неординарными решениями.

Читайте также:

  • В 2018 году власти Туркменистана постановили оставить в стране машины только белого цвета. Людям было дано время либо перекрасить свои машины, либо продать. А все потому, что белый является любимым цветом Бердымухамедова.
  • В том же году инспекторы дорожного движения Туркменистана начали изымать у автовладельцев номерные знаки с "77". Запрет на использование таких номеров был связан с тем, что их могли иметь только родственники Гурбангулы Бердымухаммедова.
  • В 2019 году чиновников обязали отдохнуть на новом каспийском курорте Аваза под угрозой увольнения. Все бы ничего, только путевка туда стоит как три зарплаты чиновника среднего уровня.
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Власть
До встречи осталось
дней
часов
минут
секунд
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Кейт Уинслет для LA Times
Избиение танцора Дорофеевой
Новые подробности о его состоянии
Быть в курсе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Грядущие события в сферах музыки и кино

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять