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Президента Гаити Моиза пытали перед тем, как убить – власти

11 июля 2021 13:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

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Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза. Коллаж: "Сегодня"

Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза. Коллаж: "Сегодня"

Перед тем как убить президента Гаити Жовенеля Моиза, нападавшие его пытали.

Об этом в интервью ABC News заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф.

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"Наемники пришли в резиденцию президента, они пытали и убили его", – сказал он.

10 июля вдова президента Гаити Мартин Моиз сделала первое заявление после убийства мужа. Она заявила, что ее супруга, президента Жовенеля Моиза, убили наемники, чтобы не допустить реализации его проектов.

"Очень быстро наемники ворвались в дом и обстреляли моего мужа. У этого поступка нет названия, поскольку нужно быть преступником без каких-либо ограничений, чтобы убить такого президента, как Жовенель Моиз", – сказала вдова президента.

По меньшей мере 17 подозреваемых были арестованы в связи с убийством, в том числе двое граждан США.

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Ранее мы писали, что исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Джозеф заявил, что совершившая нападение на резиденцию главы государства вооруженная группа была сформирована из иностранных граждан, они якобы говорили по-английски и по-испански. Кроме того, киллеры якобы представились агентами Управления по борьбе с наркотиками США.

Жовенель Моиз скончался сразу, а его 47-летняя супруга получила огнестрельное ранение и была госпитализирована.

В соцсетях уже появилось видео нападения на президента Гаити:

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