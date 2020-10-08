Українська
$ 28,32
33,33
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Президента Кыргызстана нашли: где он "скрывался"

8 октября, 12:40

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Пресс-секретарь главы государства объяснила его "пропажу"

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, которого "потеряли" пришедшие после революции к власти чиновники, не покидал Бишкек.

Реклама

Об этом, как сообщает Интерфакс, заявила пресс-секретарь лидера государства Толгонай Стамалиева.

"Президент... лично проводит переговоры с политическими силами", – сказала она.

Читайте также: Кто пришел к власти в Кыргызстане: рассказываем о главных силах революции

Спикер президента добавила, что Жээнбеков тратит все силы на возвращение в правовое русло обстановки в стране.

В тренде
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Реклама

Ранее замглавы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил, что властям не известно местонахождение Сооронбая Жээнбекова и министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева. На этом фоне были закрыты границы страны, а пограничникам запретили выпускать первых лиц государства.

Новости "Сегодня" пообщались с жителями Бишкека – они признались, что не успевают за стремительностью, с которой меняются власти страны. Кроме того, они рассказали, что в городе уже более суток не работает большинство банкоматов и терминалов.

Протесты в Кыргызстане начались после парламентских выборов 5 октября. 11 из 16 участвовавших в них партий отказались признавать результаты голосования, и на следующий день ЦИК признала выборы недействительными.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

президент Кыргызстан
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жители
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жителиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять