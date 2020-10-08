Президента Кыргызстана нашли: где он "скрывался"

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, которого "потеряли" пришедшие после революции к власти чиновники, не покидал Бишкек.

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Об этом, как сообщает Интерфакс, заявила пресс-секретарь лидера государства Толгонай Стамалиева.

"Президент... лично проводит переговоры с политическими силами", – сказала она.

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Спикер президента добавила, что Жээнбеков тратит все силы на возвращение в правовое русло обстановки в стране.

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Ранее замглавы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил, что властям не известно местонахождение Сооронбая Жээнбекова и министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева. На этом фоне были закрыты границы страны, а пограничникам запретили выпускать первых лиц государства.

Новости "Сегодня" пообщались с жителями Бишкека – они признались, что не успевают за стремительностью, с которой меняются власти страны. Кроме того, они рассказали, что в городе уже более суток не работает большинство банкоматов и терминалов.

Протесты в Кыргызстане начались после парламентских выборов 5 октября. 11 из 16 участвовавших в них партий отказались признавать результаты голосования, и на следующий день ЦИК признала выборы недействительными.