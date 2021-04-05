Президента Молдовы обвинили в похищении украинского судьи

Молдавские социалисты считают, что операция по похищению не могла пройти без ведома Майи Санду

Партия социалистов Республики Молдова, которую возглавляет экс-президент Игорь Додон, считает действующую главу государства Майю Санду причастной к похищению из страны беглого украинского судью-коррупционера Николая Чауса.

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Об этом, как сообщает NewsMaker, 5 апреля заявил представитель политсилы Григорий Новак.

Он утверждает, что Служба информации и безопасности Молдовы и Санду знали о похищении Чауса. На этом фоне социалисты предлагают создать следственную комиссию для выяснения обстоятельств происшествия.

"Пусть даже его преследуют правоохранительные органы. Нас не интересуют его моральные качества и проблемы. Нас больше интересует, как его похитили. И то, как они даже смогли покинуть страну, несмотря на то что об этом случае сообщили компетентным органам", — сказал Новак.

В то же время сама Санду на своей странице в Facebook назвала исчезновения украинского судьи "недопустимым" и поручила МВД и СИБ выяснить подробности случившегося.

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Напомним, что экс-судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус подался в бега в 2016 году после того, как его поймали на взятке в 150 тыс. долларов за вынесение приговора в интересах подсудимых. Больше о нем читайте в материале на нашем сайте.

3 апреля молдавские правоохранители сообщили о похищении беглеца. А позже в одном из местных Telegram-каналов появилась информация о том, что он находится в Румынии.

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