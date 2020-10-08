Ситуация в Кыргызстане накаляется: президент пропал, границу закрыли

Импичмент главе государства Сооронбаю Жээнбекову объявить так и не смогли

В Кыргызстане, где за неделю успела произойти и революция, и уже началась контрреволюция, пропал президент страны Сооронбай Жээнбеков.

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Глава государства уже второй день не появляется на публике, хотя накануне пресс-служба президента опубликовала его заявление, согласно которому он принял требования демонстрантов.

В свою очередь, как сообщает 24.kg, исполняющий обязанности главы МВД Курсан Асанов заявил, что не знает, где сейчас находятся президент Сооронбай Жээнбеков и все еще не подавший в отставку министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

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"По правде говоря, я сейчас занят другими проблемами — наведением порядка в Бишкеке. Как вы видите, со вчерашнего дня вместе с добровольными народными дружинами нам удалось взять ситуацию в городе под контроль, не допустить мародерства. И мы продолжаем работать над этим", – сказал Джунушалиев.

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Он добавил, что поисками пропавшего президента занимаются "иные структуры".

В свою очередь заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил о закрытии границы, пограничникам запретили выпускать из страны первых лиц государства, сообщает Интерфакс.

Стоит отметить, что накануне парламент Кыргызстана не смог объявить импичмент Жээнбекову.

Напомним, что в разгар политического кризиса Азиз Суракматов, который два дня назад на фоне митингов подал в отставку с должности мэра Бишкека, вдруг вернулся на свой пост.

Ранее, 7 октября, временно исполняющим обязанности градоначальника стал первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

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