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При обстреле из сектора Газа погиб израильский военный. Ему был 21 год (фото)

12 мая, 18:20

Денис Беспалов Денис Беспалов

Солдат ЦАХАЛ Омер Табиб из бригады Нахаль был убит противотанковой ракетой, выпущенной из Газы

Погибший израильский военный. Фото: twitter.com/IdfRussian

Погибший израильский военный. Фото: twitter.com/IdfRussian

Израильский военный погиб в результате ракетного обстрела из Газы по Израилю.

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Об этом в Twitter сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Солдат ЦАХАЛ, старший сержант Омер Табиб из бригады Нахаль, был убит сегодня утром противотанковой ракетой, выпущенной ХАМАС из Газы по Израилю. Ему был 21 год", – говорится в сообщении.

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Ранее Минздрав Палестины заявил, что число жертв после атак Израиля на сектор Газа возросло до 48, число раненых – до 304. Среди погибших – женщина и десять детей.

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Напомним, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары по Газе до тех пор, пока это не принесет "полного и долгосрочного мира". В настоящее время нет даты окончания огня.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

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