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При пожаре в больнице Ирака погибли десятки человек: жуткое видео

13 июля 2021 2:26

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Десятки человек до сих пор заблокированы в горящем здании, люди пытались спастись, выбираясь из него по стенам

Пожар в больнице "Аль-Хусейн" / коллаж "Сегодня"

Пожар в больнице "Аль-Хусейн" / коллаж "Сегодня"

В Ираке произошел пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар, в результате которого, по последним данным, погибли по меньшей мере 52 человека, около 70 пострадали, и число погибших неуклонно растет. Десятки человек до сих пор заблокированы в горящем здании.

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Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Причиной пожара предположительно стал взрыв баллона с кислородом.

На данный момент пожарные уже локализовали распространение огня, но на кадрах снятого ранее видео видно, как пламя охватило все корпуса здания и люди пытались спастись, выбираясь из него по стенам.

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Заблокированных огнем пациентов больницы помогали спасать десятки добровольцев.

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В связи со случившимся Минздрав региона объявил чрезвычайно положение. На место трагедии выехал премьер-министр Ирака Мустафа.

Отметим, в апреле 82 человека стали жертвами пожара в больнице Багдада, где проходили лечение больные COVID-19. Еще 110 человек пострадали.

Напомним, в российской Рязани три человека погибли при ночном пожаре в реанимационном отделении областной больницы им. Н. А. Семашко. Еще 35 человек пришлось эвакуировать.

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Мы также писали, что при пожаре в ковидной больнице Запорожья погибли врач и трое пациентов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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