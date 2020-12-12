Українська
$ 28,08
33,99
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Причиной загадочной болезни в Индии могла быть ртуть

12 декабря, 09:48

Ольга Литвин Ольга Литвин

Неизвестное заболевание вспыхнуло в минувшие выходные

Фото: hindustantimes.com

Фото: hindustantimes.com

Спустя неделю после того, как в городе Элуру штата Андхра-Прадеш разразилась странная болезнь, в результате которой на сегодня погиб один и заразились более 600 человек, анализ, проведенный различными группами экспертов, выявил несколько отклонений от нормы в еде, которую потребляли жертвы.

Реклама

Об этом сообщает издание hindustantimes.

Как заявило правительство штата, количество ежедневных случаев заражения неизвестной болезнью снизилось. В пятницу было зарегистрировано только четыре, в результате чего общее число пациентов составило 613. Из них 13 находятся на лечении, а остальные выписаны.

Однако до сих пока неясно, что именно вызвало странную вспышку.

Читайте также: Индия планирует представить собственную вакцину от COVID-19 через два месяца

В тренде
В России мужчина взорвал себя возле здания ФСБ, есть пострадавшие – СМИ
Реклама

О чем говорится в отчетах?

  • В образцах крови жертв нашли свинец и никель, но ни в воде, ни в молоке не выявили присутствия тяжелых металлов.
  • Обнаружили следы ртути в рисе, а также в избыточных количествах пестициды и остатки гербицидов в овощах.
  • Правительство штата планирует обучить местных фермеров вопросам органического земледелия. Поскольку отравление хлором и фосфором может произойти в результате чрезмерного использования пестицидов и инсектицидов.
  • Эксперты также выясняют, не привело ли к отравлению чрезмерное использование хлора и отбеливающего порошка в программах по дезинфекции от COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестного заболевания произошла в минувшие выходные в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш.

5 декабря был зарегистрирован первый случай заболевания с такими симптомами, как судороги, головокружение, пена во рту. Вскоре многие люди сообщили об аналогичных симптомах, что требовало неотложной медицинской помощи. В большинстве случаев симптомы сохранялись 10-15 минут, и пациенты не могли вспомнить, что с ними произошло.

Ранее на индийском заводе случилось вытекание газа:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Индия анализы болезни причина смерти
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не стоит ждать чуда: как вакцина от COVID-19 повлияет на туризм
Не стоит ждать чуда: как вакцина от COVID-19 повлияет на туризмДругие страны
Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевски
Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевскиДругие страны
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемия
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемияДругие страны
Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследование
Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследованиеДругие страны
Китай установил на Луне свой флаг и показал качественное фото
Китай установил на Луне свой флаг и показал качественное фотоДругие страны
Канада вводит добровольно-принудительные COVID-паспорта
Канада вводит добровольно-принудительные COVID-паспортаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять