Причиной загадочной болезни в Индии могла быть ртуть

Фото: hindustantimes.com

Спустя неделю после того, как в городе Элуру штата Андхра-Прадеш разразилась странная болезнь, в результате которой на сегодня погиб один и заразились более 600 человек, анализ, проведенный различными группами экспертов, выявил несколько отклонений от нормы в еде, которую потребляли жертвы.

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Об этом сообщает издание hindustantimes.

Как заявило правительство штата, количество ежедневных случаев заражения неизвестной болезнью снизилось. В пятницу было зарегистрировано только четыре, в результате чего общее число пациентов составило 613. Из них 13 находятся на лечении, а остальные выписаны.

Однако до сих пока неясно, что именно вызвало странную вспышку.

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О чем говорится в отчетах?

В образцах крови жертв нашли свинец и никель, но ни в воде, ни в молоке не выявили присутствия тяжелых металлов.

Обнаружили следы ртути в рисе, а также в избыточных количествах пестициды и остатки гербицидов в овощах.

Правительство штата планирует обучить местных фермеров вопросам органического земледелия. Поскольку отравление хлором и фосфором может произойти в результате чрезмерного использования пестицидов и инсектицидов.

Эксперты также выясняют, не привело ли к отравлению чрезмерное использование хлора и отбеливающего порошка в программах по дезинфекции от COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестного заболевания произошла в минувшие выходные в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш.

5 декабря был зарегистрирован первый случай заболевания с такими симптомами, как судороги, головокружение, пена во рту. Вскоре многие люди сообщили об аналогичных симптомах, что требовало неотложной медицинской помощи. В большинстве случаев симптомы сохранялись 10-15 минут, и пациенты не могли вспомнить, что с ними произошло.

Ранее на индийском заводе случилось вытекание газа:

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